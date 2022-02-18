В ближайшее время в школу села Гордино поступит плазменный телевизор

Сегодня губернатор Игорь Васильев провёл личный приём граждан. Среди обратившихся оказалась и учитель средней школы села Гордино Афанасьевского района Светлана Варина. В прошлом году она стала победителем регионального этапа конкурса «Учитель года Кировской области – 2021».

Светлана Варина — классный руководитель у пятого класса. Она рассказала, что при обучении малышей возникла проблема. Нет проектора или телевизора, на которых можно было бы демонстрировать учебный материал. Губернатор Игорь Васильев поручил приобрести для школы плазменный телевизор. С помощью устройства учебный процесс станет более интерактивный и увлекательным.

Кроме того, глава региона подчеркнул, что на заседаниях комиссии Госсовета по направлению «Образование» постоянно обсуждаются вопросы оснащения образовательных организаций современным оборудованием. Помогает и нацпроект «Образование», инициированный президентом Владимиром Путиным. Как раз в рамках этого нацпроекта годом ранее для школы села Гордино приобрели 30 ноутбуков, а также 3 многофункциональных устройства.

Фото: Александр Папырин