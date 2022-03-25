В Богородском районе обнаружили 9 кг сала, зараженного африканской чумой свиней

В Кировской области нашли еще одну партию сала, инфицированного вирусом африканской чумы свиней. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской области и Пермскому краю.

Партия соленого шпика весом 9 килограммов была обнаружена в Богородском районе. Ее производитель — ООО «Мясоперерабатывающее предприятие «Мясторг» из Краснодарского края. Партия была изготовлена 19 февраля 2022 года.

Шпик продавался на ярмарке в поселке Богородское в торгово точке ИП Перевалова В.А. В ходе лабораторных исследований в шпике была обнаружена ДНК вируса африканской чумы свиней.

Шпик и другие продукты, хранившиеся вместе с ним, были изъяты из оборота. В настоящее время определяется количество продукции, подлежащей уничтожению.

Ранее сало того же производителя, инфицированное АЧС, было обнаружено в Зуевском районе. Продукт был изъят из оборота.