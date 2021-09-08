В Больнице скорой медицинской помощи проведена реконструкция хирургического корпуса

Игорь Васильев высоко оценил преобразования в медицинском учреждении.

Больница скорой медицинской помощи — ведущее областное многопрофильное медучреждение. Здесь продолжается большой ремонт, особенно изменились приёмный покой и хирургический корпус, где установлено современное медицинское оборудование, обновлен операционный блок для оказания экстренной помощи пациентам.

Сегодня, 8 сентября, губернатор Кировской области Игорь Васильев оценил три обновлённых хирургических кабинета, где установлено новое современное медицинское оборудование, в том числе новый операционный блок для оказания экстренной помощи пациентам.

– Мы были здесь в мае этого года, помещения полностью преобразились за кратчайшие сроки. Сегодня это современные кабинеты, в которых и пациентам будет оказываться медпомощь на высочайшем уровне, и врачам созданы достойные условия для работы. Уверен, молодёжь после вузов будет с удовольствием стремиться сюда трудоустроиться, – подчеркнул Игорь Владимирович.

По словам губернатора, в результате преобразований медпомощь станет максимально доступной, качественной и комфортной. Кроме того, учреждение собирается реконструировать весь больничный городок: объединить корпуса надземным переходом, усовершенствовать логистику и диагностику.

Оценил изменения в хирургическом отделении и главврач Кировской городской больницы №5, а также практикующий хирург №5 Согомон Аракелян.

– Отрадно, что, несмотря на пандемию, медицинские учреждения не останавливаются в развитии. Ремонты проведены в соответствии с современными технологиями, очень качественно. В таких условиях приятно работать, и думаю, что такие операционные станут конкурентным преимуществом учреждения и будут способствовать привлечению молодых специалистов. Городская больница №5 также продолжает развитие. За последние три года в наш стационар и поликлиники поставлено более 500 единиц оборудования, проводится модернизация отделения стационарного корпуса. В этом году по программе модернизации в селе Бобино будет возведён новый офис врача общей практики. В микрорайоне ДСК выделено помещение для взрослой поликлиники и сейчас мы приступили к её проектированию, — сказал Согомон Аракелян.

О взаимодействии Больницы скорой медицинской помощи и Кировской областной клинической больницы, где расположен Региональный сосудистый центр, рассказал главный врач учреждения Вадим Ральников.

– Больница скорой помощи — второе по величине лечебное учреждение Кировской области. В её состав входит первичное сосудистое отделение, установлен компьютерный томограф в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Между сосудистыми подразделениями выстроено эффективное взаимодействие. В Больнице скорой помощи проходит диагностика и выявление заболевания, а на базе областной больницы – высокотехнологичные медицинские вмешательства. На днях у нас пройдёт открытие ангиографического комплекса, который позволяет проводить весь спектр операций на сердце малоинвазивным способом.

Ранее мы сообщали, что Игорь Васильев передал Единой службе скорой медицинской помощи 25 новых автомобилей.