В больнице скорой помощи в Кирове построят надземный переход за 95,4 млн рублей

В больнице скорой медицинской помощи на улице Свердлова в Кирове построят надземный переход. Стоимость работ составит 95,4 миллиона рублей. Об этом сообщается в документации по открытому конкурсу, опубликованной на сайте госзакупок.

По условиям контракта, подрядчик должен будет построить переход на уровне второго этажа. Объект соединит 4 корпуса: реанимацию, перинатальный центр, хирургическое отделение и административный корпус. Длина перехода составит 256 метров.

Заявки от подрядчиков принимаются до 21 марта. Работы должны быть проведены до 2024 года. 30 процентов заявленных работ должны быть выполнены уже в этом году.