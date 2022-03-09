В Боровице появился новый ФАП

В поселке Боровица Слободского района открыли новый фельдшерско-акушерский пункт. Об этом сообщили в областном минздраве.

Боровица находится в 20 километрах от Кирова. За медобслуживание жителей поселка отвечает Кировский клинико-диагностический центр. Теперь в поселке появился новый ФАП, построенный по программе модернизации первичного звена здравоохранения.

По словам и.о. главврача ККДЦ Софьи Войтко, объект построен по модульной технологии. Он уже подключен к электросетям и водоснабжению. Оборудование и мебель закуплены. Как только будет завершена процедура лицензирования, медпункт примет первых пациентов.

Появлению нового ФАПа рады не только медики, но и жители поселка – 123 человека. Теперь медпомощь будет оказываться в комфортных условиях. В перспективе к боровицкому ФАПУ планируется прикрепить жителей соседних деревень.

Как сообщил министр здравоохранения области Андрей Черняев, в 2021 году по программе модернизации первичного звена в регионе был построен 61 медпункт. В 2022 году будут закуплены 26 новых модульных конструкций и отремонтированы 40 объектов.