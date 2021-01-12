В ботаническом саду расцвел экзотический цветок

В кировском ботаническом саду расцвел экзотический цветок – японская камелия сорта весенний фестиваль. Она распустилась здесь впервые.
Для посетителей ботанический сад сейчас закрыт, поэтому увидеть фото можно только в соцсетях.
Камелия относится к чайным деревьям. Благодаря этому она и попала в Европу – ее прислали сюда по ошибке вместо чая.
Это растение широко распространено в Японии и Китае. В России же камелию выращивают главным образом в домашних условиях.
Японская камелия цветет раз в год – зимой или весной. Ее цветки бывают нежного красно-розового цвета, похожи на розы и могут достигать 17-20 сантиметров в диаметре.
Любопытно, что для того, чтобы камелия зацвела, ей нужен холод. При низких температурах воздуха – до -20 градусов – цветение продолжается дольше.
Фото: vk.com/botsad43_kirov