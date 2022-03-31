В боях на Украине погиб солдат из Кирова

Во время спецоперации на Украине погиб солдат из Кирова Александр Киселев. Ему было 33 года.

Александр родился в 1988 году. Окончил школу №15 и ушел в армию по призыву, попал в воздушно-десантные войска. После окончания срочной службы остался служить по контракту.

В разные годы Александр служил в Сирии, Судане, Ливии и Африке. Всегда выполнял все задачи, поставленные командованием. Был награжден за победу над боевиками в Сирии, в 2020 году получил медаль «За отвагу».

13 марта Александр Киселев погиб на Украине, исполняя свой воинский долг. Погибшего доставили на родину. 28 марта солдата похоронили на Новомакарьевском кладбище на Аллее Славы на месте почетного захоронения.

Как сообщает ГТРК «Вятка», накануне в Киров прибыл борт с телами пяти других кировчан, погибших на Украине. По официальной информации, в ходе спецоперации погибли наши земляки Вадим Куимов (село Ральники), Роман Помелов (поселок Даровской), Кирилл Ваганов (Орловский район, пгт Левинцы), Максим Ларенов (поселок Юрья), Максим Суслопаров и Матвей Бурчевский (Лузский район), Иван Коростелев (Вятские Поляны), Сергей Тимкин (село Кстинино Кирово-Чепецкого района).

Фото: vk.com/kirov_top