В бывшем здании завода КРИН могут открыть «Макси»

В обновленном здании завода «Красный инструментальщик» на Карла Маркса, 18 может открыться торговый центр «Макси». Эта информация появилась в сообществе «Строим Киров».

— Инсайдер сообщает, что на первом этаже планируется супермаркет «Макси». Ранее у них в Кирове были только гипермаркеты, хотя в других городах есть торговые точки в формате супермаркета (то есть площадь зала меньше), — говорится в паблике.

В декабре в здании КРИНа, являющемся частью исторического комплекса казенного винного склада, будут завершены работы по реконструкции. Уже сейчас собственник здания ищет арендаторов. И будет ли это «Макси», пока неизвестно.

«Бизнес-новости» приводят комментарий представителя собственника и куратора реконструкции Елены Конышевой. Она рассказала, что руководство «Макси» действительно рассматривало здание КРИНа, но есть ряд моментов, которые не устраивают обе стороны. Для «Макси», это нехватка площадей на первом этаже. А для собственника – закрытие кирпичных стен и потолка современными материалами.

— Пока идет стадия переговоров. В любом случае, помещение спроектировано под магазин. Пока не знаем, кто заедет, – рассказала Елена Конышева.

В здании КРИНа также может разместиться кафе. Есть предварительные договоры на офисы и мелкий ремонт изделий. Арендная ставка составляет от 500 рублей за «квадрат», что является минимальной цифрой для зданий на «красной линии».

Фото: vk.com/stroim_kirov