В «Час Земли» кировчане выключат свет

Жителей Кировской области приглашают присоединиться к экологической акции «Час Земли».

Это один из самых крупных флешмобов, который проходит во всем мире. Традиционно в нем принимают участие около 2 миллиардов человек – около четверти населения планеты.

В 2021 году «Час Земли» состоится в субботу, 27 марта, в 20.30. В это время все участники акции ровно на час выключат все электрические и светящиеся приборы. Погаснут также около 18 тысяч памятников архитектуры, рекламные вывески на крупных предприятиях и подсветка зданий.

Временное отключение света носит символический характер, однако имеет своей целью привлечь внимание жителей всех стран к необходимости бережного отношения к планете. Город, чьи обитатели оказались наиболее активными в отключении электроприборов, получит звание «Столицы Часа Земли». В прошлом году такой столицей оказался Липецк.

Ранее мы писали, что кировчане присоединятся к «Тотальному диктанту».