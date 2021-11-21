В Чепецке мужчина провалился под лед

Выход на первый неокрепший лёд реки Вятки сегодня чуть не закончился трагедией для чепчанина, отправившегося погулять с собакой.

Неизвестно зачем хозяин отошел далеко от берега, но пройдя метров 10, он провалился под лед. По счастливой случайности его заметили прохожие и вызвали спасателей.

Сотрудники городского поисково-спасательного отряда незамедлительно прибыли к месту ЧП и при помощи веревки достали пострадавшего из реки. На берегу его приняли медики бригады «скорой помощи».

Фото:vk.com/id174802749