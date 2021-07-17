В Чепецке обновят теплосети

Это произойдет благодаря подписанному губернатором Васильевым и председателем правления ПАО «Т Плюс» Андреем Вагнером соглашению.

Согласно этому документу крупнейшая российская частная компания вложит 36 млн рублей собственных средств в модернизацию централизованной системы горячего водоснабжения Кирово-Чепецка, а именно приведет в нормативное состояние 19 км муниципальных теплосетей.

— Это соглашение — гарантия того, что у теплосетей будет хороший хозяин. Так мы сможем ускорить скорость обновления сетей, без увеличения стоимости услуги для населения, — заметил губернатор.

Добавим, это второе концессионное соглашение между региональным правительством и ПАО «Т Плюс». С момент подписания первого прошло два года. Тогда речь шла о модернизации теплосетей в Кирове. С того момента число аварий в областном центре сократилось на 37%.

Ранее мы сообщали, что налоговые преференции для кировского бизнеса закреплены законом.

Фото: kirovreg.ru