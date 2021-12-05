В Чепецке спасли ребенка провалившегося под лед

В воскресенье днем в Кирово-Чепецке произошло еще одно происшествие на реке. На этот раз под лед в районе гостиницы «Двуречье» ушел маленький мальчик, об этом сообщает prochepetsk.ru.

Несчастный случай заметили прохожие. И вызвали спасателей. Оказалось, среди очевидцев был один полицейский. Он не дожидаясь сотрудников МЧС бросился на выручку малышу. Он ухватил его и держал до прибытия спасателей, чтобы ребенка не утащило течением под лед.

Сотрудники спасательного отряда достали из воды мальчика и помогли добраться до берега стражу правопорядка и передали их медикам.

У обоих врачи диагностировали переохлаждение. Ребенка поместили в реанимацию. Взрослого после осмотра отпустили домой.

Напомним, в конце ноября в Кирово-Чепецке провалились под лед два мужчины. Одного удалось спасти.

Фото: bk55.ru