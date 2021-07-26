В честь праздника в Следственном управлении отметили лучших сотрудников

Председатель правительства области Александр Чурин и председатель Законодательного собрания Геннадий Коновалов поздравили с профессиональным праздником сотрудников органов следствия.

В своём выступлении Александр Чурин отметил, что успешно выполнять все поставленные задачи сотрудникам Следственного управления позволяют преданность профессии, умение принимать решения в сложных ситуациях, чувство долга и высокая степень ответственности за порученное дело.

«Особая благодарность – ветеранам службы, заложившим замечательные традиции, передающим знания и бесценный опыт молодому поколению следователей. Региональное правительство и Следственное управление по Кировской области всегда работают в тесном сотрудничестве. Приоритетными в нашей работе являются направления, обозначенные президентом Владимиром Путиным — это противодействие коррупции, борьба с преступлениями в сфере экономики и обеспечение безопасности наших граждан. От всей души желаю доброго здоровья вам и вашим близким, благополучия, успехов в реализации намеченных планов и новых достижений в вашей ответственной работе», — сказал он.

От имени губернатора области Игоря Васильева Почетным знаком Кировской области «Доблесть и усердие» за безупречное исполнение служебных обязанностей и верность служебному долгу награжден первый заместитель руководителя Следственного управления Марат Галиханов.

Кроме того, за высокий профессионализм при исполнении служебных обязанностей Почетной грамотой правительства области награжден руководитель следственного отдела по Кирово-Чепецку Алексей Хлебников и старший инспектор отдела процессуального контроля Сергей Шихов.

Старшему следователю отдела по Первомайскому району Екатерине Николаевой Александр Чурин вручил Благодарственное письмо правительства.