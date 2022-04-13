Температуры по-прежнему будут плюсовыми, но столбики термометров упадут до +2 градусов.

О том, что в четверг в Кирове резко похолодает предупреждают синоптики. По их сведениям, температура воздуха 14 апреля составит около +2 градусов Цельсия. День ожидается пасмурным, но без осадков.

Тем не менее, температура в областном центре держится выше нуля. Рання весна продолжается.

Напомним, в первые теплые деньки прошлых выходных кировчанка заметила цветущую мать-и-мачеху.

Фото: Лариса Лямгут и Кировская правда