В Чистых Прудах хулиган повредил несколько машин и скрылся

В Чистых Прудах разыскивают мужчину, который повредил несколько припаркованных автомобилей и сбежал. О случившемся сообщает «Место происшествия».

Инцидент произошел 24 февраля около 23 часов. Неадекватный и, судя по всему, нетрезвый мужчина ходил по парковке и пинал машины. Хулиган оставил вмятины на капотах таких недешевых автомобилей, как «Тойота Ландкрузер Прадо».

Вредителя заметил один из жильцов и попытался остановить. Но не получилось – хулиган сбежал. Сейчас его разыскивает полиция.

Ранее аналогичный инцидент произошел в Нововятском районе. Правда, там великовозрастного хулигана удалось задержать.