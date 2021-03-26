В Чистых Прудах не нашли переполненных автобусов

Жители Чистых Прудов пожаловались на переполненные автобусы. В соцсетях они рассказали, что в час пик из микрорайона невозможно уехать – пассажиры просто не помещаются в автобусы. Речь идет о маршруте №90.

Проверку по факту жалобы провели специалисты транспортного отдела городской администрации. Представители ведомства во главе с его руководителем Данилом Чикилевым вышли на линию в утренний час пик, чтобы зафиксировать количество пассажиров на остановке «Храм Рождества и Пресвятой Богородицы».

По итогам проверки переполненных машин выявлено не было. Однако в час пик перевозчику было рекомендовано выводить на линию машины большей вместимости, чем сейчас.

Также Данил Чикилев отметил, что администрация будет держать вопрос на контроле и продолжит проверки. Особо будут отслеживать выход машин на линию. В случае выявления нарушений перевозчику будет предъявлена претензия.

По словам Чикилева, проблемы с переполненным транспортом действительно возникали зимой, в период ОРВИ, а также в морозы – по техническим причинам. Сейчас ситуация стабилизировалась.

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