В Чистых прудах сбили ребенка

Стали известны подробности аварии с 8-летним мальчиком в Чистых прудах. Видео появилось в группе «Место происшествия».

Авария произошла днем 27 декабря. Ребенок перебегал дорогу у дома №1/1 на улице Мостовицкой и попал под машину. Как уточили в ГИБДД, мальчик выбежал на проезжую часть в неположенном месте.

Как рассказал водитель «Тойоты», 28-летний кировчанин, он ехал со скоростью около 30 километров в час. Когда выбежал ребенок, его задело бампером и потянуло под машину. Но водитель успел затормозить. В результате мальчик получил удар в области колена.

Первыми на место аварии прибыли полицейский, затем – врачи «скорой». Осмотр показал, что травма не слишком серьезная. Госпитализация мальчику не потребовалась.

Ранее мы писали, что двое жителей Кировской области отправились в соседний город за покупками и разбились в ДТП.

Фото: скриншот с видео «Место происшествия»