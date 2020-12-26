В чем различие между товарной и валютной торговлей?

Фундаментальное различие между валютной и товарной торговлей связано с базовой ценой. Торговля товарами может включать в себя продукты, которые можно добывать, например, нефть и золото. Форекс или иностранная валюта – это глобальный рынок, на котором торгуются такие валюты, как рупии, евро, доллары и иены. Побольше узнать о понятии «инвестиции» можно на сайте https://www.barclay-stone-forex-broker.com/, где представлен надежный форекс брокер Barclay Stone CFD.

Товарная торговля

На сегодняшний день в мире насчитывается около 50 известных товарных рынков, облегчающих инвестиционную торговлю примерно 100 различными сырьевыми товарами. Есть много способов инвестировать в товар, но самый прямой способ – купить фьючерсный контракт. Это договор, по которому держатель обязан продать или купить определенный товар по указанной цене в будущую дату поставки. Есть три ключевых игрока, которые делают товарную торговлю:

Рекламные объявления: это субъекты, которые участвуют в переработке, транспортировке или сбыте товара. Например, фермеры, выращивающие кукурузу, выступают в роли продавцов кукурузы. Рекламные объявления составляют большую часть торговли товарами. Крупные спекулянты: они включают группу инвесторов, которые объединили свои деньги, тем самым уменьшив свой риск и увеличив свою прибыль. Подобно паевым инвестиционным фондам, у этих крупных спекулянтов есть управляющие капиталом, которые помогают принимать их инвестиционные решения. Мелкие спекулянты: это отдельные торговцы сырьевыми товарами, которые продаются через товарных брокеров или через свои собственные счета. Как крупные, так и мелкие спекулянты могут серьезно повлиять на динамику товарного рынка.

Валютная торговля

Что касается валютных рынков, то они в основном включают коммерческие компании, банки, фирмы по управлению инвестициями, розничных брокеров форекс и хедж-фонды. Форекс в настоящее время является крупнейшим финансовым рынком в мире. Курсы валют на форексе являются фактором спроса и предложения валюты страны инвесторами на рынке. Этот спрос и предложение зависят от инфляции, процентных ставок, экономической неопределенности, торгового баланса, политических сценариев и многих других факторов в определенной стране. В целом, уровень доверия к экономике страны влияет на цену валюты на валютном рынке.