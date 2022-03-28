В Даровском неизвестный сбил насмерть прохожего и пытался скрыться от следствия

В УМВД по Кировской области установили личность предполагаемого виновника смертельного ДТП, пытавшегося уйти от ответственности.

Оно произошло в ночь на 26 марта в посёлке Даровском. Ночью прохожий заметил на проезжей части ул. Садовой лежащего мужчину и вызвал «скорую помощь». В больнице у пострадавшего обнаружили множество переломов и травм, как от наезда внедорожника или грузовика. Спасти 55-летнего местного жителя не удалось.

О происшествии медики сообщили в полицию. Сотрудники уголовного розыска осмотрели место столкновения, записи камер видеонаблюдения на улице. Установили все машины, проезжавшие в то время по этому участку дороги. Отработали их владельцев и установили предполагаемого 44-летнего виновника ДТП по свежему сколу на бампере его «Шевроле Нива». Его допросили, проводится доследственная проверка, назначены экспертизы перед возбуждением уголовного дела.

Всего с 25 по 27 марта на территории Кировской области произошло 9 автомобильных ДТП, в Юрьянском, Даровском, Верхошижемском районах в них три человека погибли.