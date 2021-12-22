В Даровском районе построили 3 фельдшерских пункта

В 2021 году в Даровском районе было построено 3 фельдшерских пункта. Они появились в поселках Суборь, Ивановка и Хохловщина.

Все объекты строились по модульной технологии и отвечают пожарным и санитарным требованиям. Пункты оборудованы пандусами для маломобильных граждан и системами отопления и вентиляции для комфорта медиков и посетителей.

В настоящее время Даровская ЦРБ завершает закупку мебели. После этого фельдшерские пункты пройдут лицензирование и начнут принимать пациентов.

По словам главврача Даровской ЦРБ Романа Полуэктова, появление фельдшерских пунктов в поселках Суборь и Ивановка имеет особое социальное значение. Путь в них пролегает по понтонным мостам, и дважды в году оба населенных пункта оказываются отрезанными от райцентра из-за паводка. В преддверии «изоляции» в поселки заранее доставляют лекарства, создавая запас.

— Именно поэтому свои фельдшерские пункты в этих поселках особенно актуальны. Благодаря программе модернизации первичного звена мы получили возможность обеспечить жителям доступную медицинскую помощь и комфортные условия ее получения, – говорит Роман Полуэктов.

Как рассказал глава областного минздрава Андрей Черняев, обновление инфраструктуры Даровской ЦРБ будет продолжено. В планах – строительство еще 3 медицинских объектов и ремонт поликлиники ЦРБ.

Напомним, что программа модернизации первичного звена здравоохранения стартовала в Кировской области в 2021 году. Ее задача – максимально приблизить медицинскую помощь к населению. Как отмечал губернатор Игорь Васильев, общий объем средств на мероприятия программы составит более 6 миллиардов рублей до 2025 года. Деньги будут направлены на покупку нового оборудования, транспорта и масштабное расширение сети ФАПов.

Ранее еще один ФАП был построен в Верхошижемском районе.