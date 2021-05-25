В Даровском районе водитель скорой вызвал пожарных в горящий дом

Во время пожара, который произошел в Даровском 24 мая, погиб человек. Подробности происшествия сообщил паблик «Типичный Даровской».

По информации сообщества, около 23 часов на улице Моховой загорелась веранда деревянного двухквартирного дома. Это заметил водитель скорой, прибывший по вызову в соседний дом. Мужчина вызвал спасателей. Пока они ехали, огонь перекинулся на соседнее здание.

По предварительной информации, во время пожара погиб мужчина. Он заснул на веранде с непотушенной сигаретой, которая и могла стать причиной возгорания.

Ранее мы писали, что в Кировской области пес спас от пожара семью и кота.

Фото: vk.com/tp_dar