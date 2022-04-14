В Даровском районе жена солгала следствию, чтобы спасти мужа от суда

В Даровском районе осудили женщину, которая солгала следствию, выгораживая своего супруга. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

Мужчину повторно привлекли к ответственности за пьяное вождение. Пытаясь спасти супруга от уголовной статьи, его гражданская жена сказала следователям, что муж не был за рулем авто в момент задержания.

Однако 39-летнюю «спасательницу» быстро вывели на чистую воду. Вина мужчины была доказана, а на женщину завели уголовное дело за дачу ложных показаний.

Суд признал даровчанку виновной и приговорил к 180 часам обязательных работ.