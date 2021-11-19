В Даровском ввели план «Перехват» из-за угнанной «семерки»

В поселке Даровском двое молодых людей угнали ВАЗ-2107 у местного жителя. Чтобы поймать угонщиков, полицейские ввели план «Перехват».

Инцидент произошел в ночь на 18 ноября. В полицию обратился 75-летний мужчина, который сообщил, что у него угнали автомобиль. Машина была припаркована у дома.

В ходе проверки было установлено, что ночью на похожем автомобиле по поселку катались двое мужчин. Был введен план «Перехват», а ориентировка на подозреваемых передана в другие районы области.

Вскоре полицейские установили, что похожий ВАЗ направился в сторону Кирова. Через некоторое время машину нашли на трассе неподалеку от областного центра.

К ночи были установлены и угонщики. Ими оказались двое 19-летних жителей Даровского. По их словам, на чужой машине они поехали в гости к друзьям. Одного из молодых людей задержали как подозреваемого. Второго допросили в качестве свидетеля.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.