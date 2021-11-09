В декабре в Киров придет сервис доставки продуктов «Самокат»

В середине декабря в Кирове начнет работать сервис быстрой доставки продуктов «Самокат». Об этом сообщили в пресс-службе крупного онлайн-ритейлера.

В разных районах Кирова появится 10 складов, на которых будут собирать онлайн-заказы. Особенностью «Самоката» является оперативная доставка. Планируемое время прибытия заказа – 15-30 минут. Продукты будут привозить велокурьеры.

Вакансии о наборе сотрудников в «Самокат» уже появились на «ХедХантере». Компания планирует набрать порядка 300 сотрудников в Кирове.

В настоящее время доставка «Самокат» работает в столицах и ряде других крупных городов России: Нижнем Новгороде, Перми, Екатеринбурге, Тюмени.

Сервис «Самокат» появился в России в 2017 году. Несмотря на неширокий на тот момент ассортимент, он привлек покупателей быстрой доставкой, что было реализовано благодаря грамотно расположенным складам. Сегодня у сервиса есть мобильное приложение, через которое можно оформить заказ. Доставка от определенной суммы бесплатная.

Ранее в Кирове анонсировали открытие нового супермаркета SPAR.