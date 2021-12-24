В декабре в Кировской области погибли 2 рыбака

С начала зимы 2021 года на водоемах Кировской области погибли 2 рыбака. О происшествиях сообщили в МЧС.

Трагедии произошли в Кирово-Чепецком и Уржумском районах. Еще одно ЧП случилось в Советском районе. Мужчина провалился под лед во время зимней рыбалки. К счастью, он остался жив – сотрудники МЧС успели вытащить его из воды.

Жителям Кировской области напоминают: безопасная толщина льда составляет от 15 сантиметров для человека и от 30 – для автомобиля. За сутки теплой погоды – около 0 градусов — лед становится тоньше примерно на сантиметр. Темные участки льда тают быстрее, а значит, могут провалиться, даже если лед вокруг крепкий.