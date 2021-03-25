В деле замдиректора «Газпрома» выявили новые эпизоды

По данным следствия, заместитель гендиректора по строительству и инвестициям АО «Газпром газораспределение Киров» Александр Остапчук получил от некой строительной компании 10 миллионов рублей.

А на земельных участках обвиняемого был построен и меблирован дом и залиты фундаменты еще одного дома и гаража на сумму около 11 миллионов.

За это замгендиректора предложил компании способствовать заключению договоров подряда на строительство газопроводов и других объектов и без проволочек подписывать документы о сдаче.

По факту коммерческого подкупа, выявленного при содействии ФСБ, было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия были выявлены еще 2 эпизода незаконного обогащения. По данным следователей, за действия, аналогичные вышеуказанным, в 2017-2018 годах сотрудник «Газпрома» получил еще две «премии» в размере №,5 и 2 миллиона рублей. Деньги передала компания, занимающаяся строительство и электромонтажными работами.

В настоящее время обвиняемый задержан. Следствие продолжается.