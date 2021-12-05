В День добровольца Владимир Путин лично поблагодарил кировского волонтёра-медика Екатерину Садакову

Сегодня, в День добровольца в России, кировский ординатор, сотрудник Центра онкологии и медицинской радиологии и основатель регионального волонтерского движения в сфере охраны здоровья Екатерина Садакова встретилась с Президентом Путиным во время церемонии награждения международной премии «Мы вместе 2021».

Вручая медаль Луки Крымского, за большой вклад в развитие регионального волонтерского движения в сфере здравоохранения, Президент обнял кировчанку и поблагодарил за проделанную работу.

Путин отметил, что в условиях пандемии волонтеры взяли на себя большую нагрузку, ответственность, рисковали собой, своим здоровьем и жизнью.

– Нам очень нужны искренние, неравнодушные люди, которые по зову сердца приходят на помощь другим, включаются в решение значимых проблем, добиваются конкретных результатов для общего блага и, что важно, для столь необходимой, порой незаменимой поддержки конкретных людей, конкретного человека, конкретных семей, – поблагодарил волонтеров Президент России.

Полгода назад Кировское движение волонтеры – медики отметила первый — 5-летний юбилей. За это время в его ряды вступили студенты Кировского медуниверситета, медколледжа.

Губернатор Кировской области Игорь Васильев также поздравляет Екатерину Садакову с государственной наградой:

— Искренне поздравляю команду, наших волонтеров-медиков с заслуженным признанием и с профессиональным праздником! Благодарю вас за ваше усердие и благородный труд.

Также награды из рук первого лица государства получили врач-педиатр Павел Бережанский, который стал волонтёром года, волонтер-медик красной зоны Ольга Золотухина, волонтер-медик Владимир Никольский.

Фото: kremlin.ru