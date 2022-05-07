В День Победы в Кирове будет по-летнему тепло

Синоптики рассказали, какая погода ожидает кировчан 9 мая.

По данным Кировского ЦГМС, вторые майские праздники будут по-настоящему теплыми. С 7 по 9 мая осадков не ожидается, а температура воздуха приблизится к +20 градусам. Плюсовой будет и ночная температура.

9 мая ожидается до +18 градусов. По предварительному прогнозу, дождей не будет. Теплая и сухая погода позволит кировчанам посетить все мероприятия к Дню Победы.

Правда, потом погода изменится. По данным других метеоресурсов, с 10 мая в Кирове вновь похолодает до +11…+13 градусов и начнутся дожди.