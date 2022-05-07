В День Победы в Кирове пройдет пробег ретротроллейбусов

9 мая в Кирове состоится пробег ретротроллейбусов. Необычную акцию проведет кировское АТП.

На улицы областного центра выйдут несколько троллейбусов 50-70-х годов выпуска. Среди них МТП-82 1953 года выпуска и отреставрированный ЗИУ-5 1970 года.

Начальник троллейбусного депо Алексей Тутубалин рассказал, что для восстановления МТП-82 применялись оригинальные элементы. Некоторые из них, например, плафоны салона и задние фонари помогли достать коллекционеры.

Маршрут ретротроллейбусов будет следующим:

11 часов – выезд из депо. Движение по Октябрьскому проспекту, улицам Воровского, Попова, через железнодорожный вокзал и проспект Строителей.

С 12 до 13 часов – стоянка на площади маршала Конева. В это время кировчане получат возможность рассмотреть уникальные машины вблизи.

И 10-минутные остановки у филармонии, на площади Лепсе и на Театральной площади. Во время остановок кировчане и гости города также смогут поближе познакомиться с техникой прошлых лет.

Напомним, что 9 мая в Кирове состоится выставка ретроавтомобилей.