В День Победы в Кирове состоится праздничный салют

В честь 77-летия Победы в Кирове состоится праздничный салют. Об этом сообщили в областном правительстве.

В 2022 году празднование Дня Победы пройдет в очном режиме. С 20 апреля по 9 мая в Кирове пройдет более 85 мероприятий, посвященных Великой Победе. В списке – акции, концертные программы и другие события.

9 мая в Кирове и пригородах запланировано более 40 мероприятий, и главное из них – Парад Победы на Театральной площади. Он начнется в 10 часов. В параде примут участие войска Кировского гарнизона, сотрудники силовых структур, учащиеся кадетских классов и воспитанники военно-патриотических клубов.

В 12 часов стартует акция «Бессмертный полк». Ее участники с портретами своих родственников, погибших на войне, пройдут по улице Московской до Вечного огня.

В 22 часа в Кирове состоится праздничный фейерверк. В прошлом году салюта не было из-за эпидемиологической ситуации.

В преддверии мероприятий, посвященных празднованию 1 Мая и Дня Победы, губернатор Игорь Васильев поручил обеспечить общественную безопасность. С этой целью в местах празднований будет ограничено движение транспорта. Также на общественных площадках будут организованы контрольно-пропускные пункты.

Фото: m.fotostrana.ru