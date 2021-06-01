В День защиты детей в кировских парках выстроились очереди к аттракционам

1 июня россияне отмечают Международный день защиты детей. В честь праздника в Кирове проходит множество мероприятий. Они проводятся как в музеях и домах культуры, так и на открытых площадках.

Праздничный – и первый летний – день оказался сухим и теплым. Из-за этого огромные очереди выстроились к аттракционам в Александровском саду, в парке имени Гагарина и у цирка. Читатель «КП» прислал в редакцию фото из Александровского сада, отметив, что желающие покататься на каруселях ждут по полчаса.

— Детей привозят на автобусах. Похоже, летние лагеря организовали мероприятия, — отметил он.

Немало народу собралось и на улице Спасской, у краеведческого музея. Здесь сегодня проходят бесплатные экскурсии для юных кировчан.

С полной программой мероприятий на День защиты детей — 2021 в Кирове можно ознакомиться здесь.

Фото: «КП», vk.com/kokm43