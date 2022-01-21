В деревне Машкачи уберут заборы, загораживающие доступ к реке

В деревне Машкачи уберут заборы у реки Никулинки. Об этом сообщили в минприроды Кировской области.

Сотрудники ведомства провели административное расследование в связи с ограничением прав граждан на доступ к водным ресурсам. Было выявлено, что вокруг земельных участков в районе Машкачей прямо у воды установлен забор, ограничивающий свободных доступ к речке Никулинке.

По законодательству возведение ограждений в границах береговой полосы и в самом водном объекте запрещено. Собственник участка был привлечен к ответственности и оштрафован на 3 тысячи рублей, однако заборы так и не убрал.

По данному факту минприроды обратилось с иском в суд. Иск был удовлетворен. Собственника обязали демонтировать ограждение.