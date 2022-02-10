В деревне Шихово откроют новый офис врача общей практики

В деревне Шихово Слободского района появится новый офис врача общей практики. Об этом стало известно в ходе встречи губернатора Игоря Васильева с местными жителями.

Сегодня ВОП находится в старом здании деревенской начальной школы. В настоящее время в здании идет капремонт, после которого оно будет передано учебному заведению. А ВОП будет размещен в быстровозводимой модульной конструкции. Игорь Васильев отметил, что средства на ее постройку заложены в бюджете.

Как добавил первый зампред областного правительства Дмитрий Курдюмов, земельный участок на строительство ВОПа уже выделен. Работы начнутся в ближайшее время. Вести прием пациентов семейный доктор будет по графику.

— Возведение офиса ВОПа позволит решить вопрос недостающих площадей и обеспечить комфортное пребывание пациентов и доступность медицинского обслуживания для всего прикрепленного населения, а это порядка 1100 человек, – отметил Дмитрий Курдюмов.

Медработник в Шихово обслуживает 320 детей. Родители поинтересовались, возможно ли организовать в деревне прием двух врачей, в том числе детского. Первый зампред ответил, что руководство Слободской ЦРБ принимает все меры для того, чтобы привлечь доктора на постоянное место работы в Шихово. Для этого создано комфортное рабочее место и предусмотрены социальные выплаты.