В деревне Шихово Слободского района откроется офис врача общей практики

В 2022 году в деревне Шихово Слободского района будет создан офис врача общей практики. Об этом сообщил губернатор Игорь Васильев во время личного приема граждан.

Жительница деревни Ирина Бушмелева отметила, что население Шихово растет, а школа и медпункт требуют ремонта. От имени всех жителей населенного пункта Ирина Владимировна попросила главу региона оказать содействие в решении этих вопросов.

Игорь Васильев ответил, что проблемы будут решены. Так, уже в этом году в Шихово планируется открыть офис врача общей практики. Быстровозводимый модульный ВОП будет установлен в деревне за счет средств областного бюджета и позволит увеличить площади для организации медицинского обслуживания.

Также глава региона напомнил, что в 2022 году в России стартовала программа капремонта школ. В этом году в нее вошли 15 учебных заведений в области.

В перспективе в программу может попасть и здание школы в Шихово. Это станет возможным в 2024-2026 годах при наличии разработанной проектно-сметной документации. Посодействовать в ее формировании может министерство образования.

Пока же в учреждении проводится текущий ремонт. В 2021 году на него было выделено около 3 миллионов рублей. На эти деньги в здании заменили 50 окон, обновили кровлю и отремонтировали пищеблок. В кабинеты и столовую была куплена новая мебель. Также на средства областного проекта «Создание цифровой образовательной среды» в шиховскую школу было поставлено новое компьютерное оборудование.

В 2022 году школа получит комплекты оборудования для кабинетов физики, химии и биологии. Они будут поставлены по нацпроекту «Образование» в рамках создания центра «Точка роста».