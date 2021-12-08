В детсадах Кирова могут вернуть сладкие полдники к Новому году

Администрация Кирова решает вопрос о возврате сладких новогодних полдников. Об этом сообщается в группе «Родительский контроль».

Запрос в горадминистрацию направила депутат ОЗС Ольга Тырыкина. В ответе от 6 декабря за подписью замглавы администрации Ларисы Копысовой сообщается, что вопрос праздничного полдника в детских садах города Кирова в 2021 году находится в стадии проработки.

— Подарки будут! Сегодня уже в садиках начали об этом сообщать!.. Письмо выложили сегодня, потому что стала поступать информация из детских садов, что подарки будут. Ещё несколько детских садов сказали, что собирают информацию по кол-ву детей, — говорится в сообществе.

Информация об отмене праздничных полдников из-за роста цен на продукты появилась в ноябре. Как отметили в мэрии, в прошлом году сладкие подарки были закуплены на сэкономленные средства. В этом же году раздача сладостей оказалась под вопросом.

Фото: kirov.stranadetey.su, vk.com/rodcontrol43