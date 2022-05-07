В детских садах Кирова прошел «Бессмертный полк»

В преддверии Дня Победы в кировских детских садах прошли праздничные мероприятия. Дошкольники возложили цветы к памятникам Великой Отечественной войны, приняли участие в «детском» «Бессмертном полку» и выучили стихи и песни к 9 Мая.

Так, воспитанники детского сада №43 почтили память погибших бойцов, возложив цветы к Вечному огню на набережной Грина. После этого ребята хором спели знаменитую «Катюшу», а потом прокричали «Ура!».

Фото и видео с мероприятия прислала мама одной из воспитанниц 43-го садика. «Моя дочка, да и все ребята были в восторге», — рассказала кировчанка.

Мероприятия в честь Дня Победы прошли и в садике №55. Ребята возложили цветы к памятной доске, посвященной подвигу жителей блокадного Ленинграда, и прошли вокруг детсада «малым» «Бессмертным полком».

— Я нес портрет моего прадедушки Геннадия Домнина. Он был водителем грузовика, а потом танкистом. Он пошел бить врага в самом начале войны и дошел до Берлина. Когда победили немцев, его отправили на войну с японцами. Я буду таким же сильным и смелым, как мой прадед, — рассказал воспитанник подготовительной группы 6-летний Артём Барамзин.

В семье Артёма на войну ушли 3 прадеда и прапрадеда. Двое не вернулись. Геннадий Домнин пришел домой в 1947 году и прожил до 1980 года.

Брат Артёма 5-летний Егор ходит в этот же детский сад. В «Бессмертном полку» он и его одногруппники несли голубей мира. Их сделали из бумаги на занятиях, посвященных Дню Победы. Там же ребята выучили стихотворения к 9 Мая и познакомились с военными песнями.

— Я учил песню «Солнце скрылось за горою, затуманились речные перекаты». Она про войну, про подвиг наших солдат, — поделился Егор.

Напомним, что 9 мая в Кирове состоится акция «Бессмертный полк». Ожидается, что в ней примут участие около 10 тысяч человек.