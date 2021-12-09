В «Детском мире» в Кирове могут разместить учреждения допобразования

В магазине «Детский мир» на Комсомольской, 15 могут разместить учреждения дополнительного образования. Данный вопрос обсуждался 9 декабря на заседании комиссии городской думы по социальной сфере.

Депутатам сообщили, что их прошлогоднее решение о присоединении муниципального «Детского мира» к магазину «Спорттовары» не привело к ожидаемому результату. В пандемийный прошлый год сфере торговли пришлось несладко. Тем не менее долги «Детского мира» удалось сократить с 9 миллионов втрое.

Но полностью – не получается. Многие площади невостребованы арендаторами, денег не приносят, и содержание их обходится «Спорттоварам» в 2 миллиона рублей в год.

Депутаты единогласно поддержали предложение вернуть здание «Детского мира» в казну и для использовать под учреждение дополнительного образования. Ближайшие 3 микрорайона в нем нуждаются. Предполагаемые вложения в реконструкцию – 10-12 миллионов рублей, срок – примерно полгода, пояснил начальник департамента образования. А пока такое решение нужно юридически оформить.