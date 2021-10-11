В детском саду в Кирово-Чепецке появится инженерная лаборатория

Инженерную лабораторию создадут в детском саду №7 Кирово-Чепецка.

Здесь планируют развивать STEM-образование. Это вид обучения, включающий изучение естественных наук, инженерию, технологию и математику.

В детском саду отремонтировали помещение, приобрели оборудование и методические материалы, которые помогут развить у ребят математические способности и инженерно-конструкторские навыки.

Кроме того, в проекте участвует многофункциональный ресурсный центр Кирово-Чепецка. На его базе откроется STEM-лаборатория, где будут проводиться занятия для детей от 7 до 18 лет.

На реализацию проекта компания «Т Плюс» выделит грант в размере 980 тыс. рублей, ещё порядка 300 тыс. вложат обе образовательные организации.

Фото k4gorod.ru