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В детской областной больнице появилась детская площадка

Юлия Зорина Новости, Лучшее, Общество

1 июня в Кирове официально откроют детскую площадку на территории Кировской областной клинической больницы. Мероприятие  приурочено к Дню защиты детей.

Открытие состоится в 10 часов. В нем примут участие министр здравоохранения области Андрей Черняев и главный врач больницы Наталья Муратова. Маленьких пациентов ждет праздничная программа с выступлениями артистов цирка.

Напомним, что в настоящее время в детской областной больнице проводится реконструкция. Она включает в себя строительство трех этажей над первым корпусом и обустройство переходов между стационарами.

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Юлия Зорина