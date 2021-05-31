В детской областной больнице появилась детская площадка

1 июня в Кирове официально откроют детскую площадку на территории Кировской областной клинической больницы. Мероприятие приурочено к Дню защиты детей.

Открытие состоится в 10 часов. В нем примут участие министр здравоохранения области Андрей Черняев и главный врач больницы Наталья Муратова. Маленьких пациентов ждет праздничная программа с выступлениями артистов цирка.

Напомним, что в настоящее время в детской областной больнице проводится реконструкция. Она включает в себя строительство трех этажей над первым корпусом и обустройство переходов между стационарами.