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В детской областной больнице в Кирове открыли детскую площадку

Юлия Зорина Новости, Лучшее, Общество

Открытие новой детской площадки состоялось 1 июня, в День защиты детей.  Площадка разместилась между стационаром и поликлиникой. На ней установлен домик-избушка и 3 огромных ростовых куклы-матрешки: доктор и его юные пациенты.

Как отметила главный врач больницы Наталья Муратова, детская площадка сыграет важную роль в создании положительного настроя на лечение.

– В нашей больнице проходят лечение дети из разных уголков области. И очень важно, чтобы попадая на территорию клиники, ребята ощущали комфорт, заботу и безопасность, которые дают положительный настрой на процесс лечения, –  сказала Наталья Муратова.

В детской областной больнице в Кирове открыли детскую площадку

В честь открытия площадки на территории больницы прошла праздничная программа. Артисты цирка показали маленьким пациентам представление с дрессированным медведем, крокодилом и питоном. Также ребят повеселили клоуны.

Праздничные мероприятия, приуроченные к Дню защиты детей, также прошли в детской поликлинике горбольницы №5 и в больнице №2 в Нововятском районе.

В детской областной больнице в Кирове открыли детскую площадку

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Юлия Зорина