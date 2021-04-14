В детской стоматологии в Кирове появился лазер

В детской стоматологической поликлинике на Октябрьском проспекте, 56 появился многофункциональный диодный лазер. Его установили в кабинете хирурга.

Лазерный луч будут применять для коррекции анатомо-физиологических особенностей полости рта, таких как короткая уздечка языка, низкое или высокое прикрепление уздечки верхней губы и других. Также с помощью нового оборудования можно рассекать слизистую при прорезывании «зубов мудрости», убирать кисты и проводить ряд других манипуляций.

Преимущества лазерной хирургии в ее точности, малой глубине воздействия и одновременного «блокирования» сосудов, которое исключает кровотечение. После использования лазера не нужно накладывать швы, а ткани восстанавливаются в несколько раз быстрее, чем при традиционном вмешательстве.

— Операция с использованием лазера проводится очень быстро – уздечка рассекается и сразу же коагулируется. Рана получается стерильной и заживает быстрее. Дискомфорт и болевые ощущения для пациента минимальны, а ребенку достаточно прийти к доктору один раз, — говорит главный врач Кировского клинического стоматологического центра Ирина Халявина. – При использовании лазера операция проводится очень быстро

Лечение с использованием диодного лазера прошли уже 15 маленьких кировчан.

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