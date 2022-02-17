В ДК железнодорожников в Кирове потушили учебный пожар

В ДК Железнодорожников в Кирове прошли учения по тушению пожара. В них приняли участие 6 пожарных расчетов и спецтехника.

По легенде, в результате аварии на сцене Дворца культуры произошло возгорание. Оно вызвало сильное задымление и риск распространения огня на соседние помещения.

Действуя оперативно и слаженно, сотрудники МЧС «спасли» 900 человек – именно столько составляет расчетная вместимость ДК. Пожарным помогали газодымозащитники. Условный огонь тушили водой из соседнего пруда.

Подобные тренировки регулярно проводятся на объектах массового пребывания людей. Так, в конце прошлого года был потушен учебный пожар в «Доме печати – Вятка» на улице Московской.