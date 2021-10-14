В Дороничах откроют парк с памп-треком и кедрами

В Дороничах появится парк с памп-треком, велодорожками и зонами отдыха. На днях на месте будущего парка посадили молодые кедры.

Парк в Дороничах будет обустроен на месте бывшего пустыря в ближайшие годы. В 2022 году проект парка будет участвовать в ППМИ. Концепция будущего места отдыха уже готова. Планируется, что в парке будут зоны отдыха для людей всех возрастов, велодорожки, памп-трек, спортплощадка с тренажерами, детские игровые комплексы и даже зимняя трасса для тюбинга.

Будет в парке и зеленая зона. Ранее в ней были высажены саженцы елей. Жарким летом юные сельчане ухаживали за ними, не давая погибнуть от жары.

На днях в зеленой зоне появились еще и кедры. Они были посажены в рамках всероссийской экологической акции «Во имя любви, семьи и вечности». В будущем местные жители хотят посадить в парке яблони, кустарники и многолетние цветы.

По словам главы города Кирова Елены Ковалевой, которая приняла участие в озеленении будущего парка, в Дороничах появится прекрасное место отдыха.

Ранее мы писали, что в Озерках также планируют построить памп-трек.