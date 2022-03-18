В ДТП с «Мерседесом» и автобусом в Кирове выжила одна девушка

В смертельной аварии с «Мерседесом» и автобусом в Кирове выжила одна из пассажирок легковушки. Об этом сообщили в ГИБДД.

ДТП случилось утром 17 марта у дома №7 на улице Ломоносова. По данным Госавтоинспекции, водитель пассажирского автобуса «Нефаз» поворачивал налево и не пропустил «Мерседес», летевший по прямой.

В результате ДТП на месте погибли 2 девушки 18 и 22 лет. Еще 2 человека получили травмы. Пострадал 27-летний водитель легковушки с «необычным номером» и его 22-летняя пассажирка.

Момент смертельной аварии попал на видео.