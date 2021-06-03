В двух районах Кировской области установили границы памятников природы

В Единый госреестр недвижимости внесли сведения о границах 16 памятников природы в Лузском и Оричевском районах.

Предварительно специалисты министерства охраны окружающей среды провели работы по установлению границ особо охраняемых природных объектов. Это позволит предотвратить нарушения при использовании земельных участков.

На территории Лузского района зарегистрировано 14 памятников природы. Большинство из них представляют собой сосновые леса и таежные комплексы. Самый известный из них – «Христофоровские болота». Это самая северная охраняемая территория региона.

Здесь находятся 3 верховых болота – Русиновское, Тетерье и Озерское. Их окружают старые еловые леса, которые выполняют роль защитной зоны. В подлеске растут такие редкие растения, как пухоносы, водяника черная, пальцекорник Траунштейнера и другие. Всего на территории Христофоровских болот растет порядка 256 видов сосудистых растений и обитает 38 видов позвоночных животных.

На территории Оричевского района располагаются 2 памятника природы. Это озера Савиновское и Лопатинское. Последнее является популярным местом отдыха у местных жителей. А озеро Савиновское находится вдалеке от заселенных территорий и окружено кольцом сплавины.

Ранее мы писали, что в Верхошижемском районе появился новый памятник природы.

Фото: water-rf.ru