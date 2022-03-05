В двух районах Кировской области ввели карантин по бешенству

В Кирово-Чепецком и Оричевском районах введен карантин по бешенству. Соответствующее постановление опубликовано на сайте областного правительства.

Причиной карантина стала бешеная енотовидная собака. Ее поймали в деревне Озерные Оричевского района. На территории, прилегающей к эпизоотическому очагу, находятся 7 деревень и несколько десятков садоводческих товариществ.

В настоящее время в Кировской области насчитывается 7 территорий, неблагополучных по бешенству.

Ранее мы писали, что в Пижанском районе обнаружили бешеную лису.