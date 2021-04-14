В двух районных судах Кировской области назначили председателей

В Верхнекамском и Нолинском районных судах Кировской области назначены новые председатели.

Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Елена Боровикова, председатель Верхнекамского суда, родилась в 1966 г. в Кирсе. Окончила Свердловский юридический институт. Вся карьера Боровиковой связана с районным судом, где она начинала работу с должности консультанта.

Светлана Горбунова родилась в 1978 году. С 2010-го — в Нолинском районном суде.

Оба председателя наделены полномочиями на 6-летний срок.

Фото verhnekamsky.kir.sudrf.ru