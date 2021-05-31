В «Единой России» подведены итоги предварительного голосования

Победители обратились к кировчанам со словами благодарности.

Руководитель исполнительного комитета регионального отделения партии «Единая Россия» Роман Зяблых рассказал о результатах предварительного голосования в Кировской области.

Итоги голосования размещены в открытом доступе на ресурсе предварительного голосования (опция «результаты» на главной странице сайта).

Напомним, голосование велось с 24 по 30 мая, принять в нем участие мог любой желающий. По итогам выбора жителей партия назовет тех, кто в сентябре текущего года будет заявлен на выборы в Государственную думу и областное Законодательное собрание.

— Хочу поблагодарить всех жителей Кировской области, которые сделали свой выбор, — сказал, открывая сегодняшнюю пресс-конференцию, Роман Зяблых. — Голосование действительно получилось народным и массовым – свой выбор сделали 57 662 человека. Это хороший результат, который демонстрирует достаточно высокую активность жителей нашего региона.

Роман Зяблых подчеркнул, что конкуренция среди кандидатов по разным округам и территориальным группам достигала 10 и более человек на место.

В качестве кандидатов предварительного голосования было зарегистрировано 220 человек. Из них больше половины – 118 человек –новые люди в политике, лидеры разных направлений — руководители школ, больниц, учреждений культуры, представители бизнеса.

Свыше 50 кандидатов – молодежь. Почти 40% кандидатов (87 человек) — беспартийные.

В этом году предварительное голосование впервые прошло в электронном формате и было доступно каждому избирателю. Электронная процедура позволила подробнее узнать о кандидатах, детально ознакомиться с их программой, все материалы были размещены на платформе предварительного голосования.

Руководитель кировского исполкома партии также обратил внимание на то, что любой избиратель с помощью индивидуального ключа шифрования может проверить, корректно ли был учтен его голос при подведении итогов, это еще одно подтверждение прозрачности процедуры голосования.

– Партия создала удобную инфраструктуру для проведения дистанционного электронного голосования. Мы рады, что нашли такой большой отклик среди населения, это позволит сформировать качественную команду для представления интересов жителей области от партии «Единая Россия», — подытожил Роман Зяблых.

К жителям региона обратился губернатор Кировской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Васильев:

— Прежде всего я хочу поблагодарить всех, кто принял участие в предварительном голосовании. Выдвижение кандидатов на предстоящие осенью выборы — не только внутрипартийная процедура, «Единая Россия» сделала её всенародной. У каждого была возможность зарегистрироваться на сайте предварительного голосования и выбрать того кандидата, которому доверяет, с которым связывает позитивные изменения в своём городе или посёлке, кому готов доверить защиту своих интересов. Не было барьеров и для регистрации кандидатов — подать документы и участвовать в голосовании могли в том числе и беспартийные, молодежь. Партия поставила перед собой задачу кадрового обновления — и эта задача уже выполняется. Не вызывает сомнения объективность результатов предварительного голосования — они показывают, кому жители региона доверяют своё будущее и кого поддержат на предстоящих в сентябре выборах в Государственную Думу, Законодательное Собрание, представительные органы власти.

Спасибо каждому, кто откликнулся на призыв партии и сделал свой выбор! На кандидатах, которые стали лидерами предварительного голосования, лежит большая ответственность. Им уже сейчас оказали доверие жители Кировской области. Поэтому нужно многое сделать для того, чтобы в сентябре на выборах продемонстрировать достойный результат — каждому кандидату необходимо на постоянной основе вести большую работу в своем округе.

Победители голосования поблагодарили избирателей за активность и осознанный выбор.

Мария Бутина, член Общественной палаты РФ, победитель предварительного голосования «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в Государственную думу РФ от Кировской области по партийному списку:

— Хочу поблагодарить всех жителей Кировской области, которые оказали мне поддержку на предварительном голосовании «Единой России». Конкуренция была серьезной и в качестве кандидатов было много достойных соперников. Большое количество кандидатов и проголосовавших кировчан говорит о том, что в области живет много активных неравнодушных жителей. Для меня этот результат – это прежде всего моя личная ответственность за тот аванс доверия, который мне оказали кировчане. Я уже начала знакомиться с Кировской областью, успела посетить Киров, Нолинск, Слободской, Вятские Поляны, Уржум. Мы встречались с жителями, обсуждали проблемные вопросы по районам. По итогам этих встреч я разрабатываю свою программу с предметным набором решений. Мои встречи в районах продолжаются, я буду рада на них видеть всех жителей, которые хотят поделиться своими предложениями.

Сергей Одношивкин, главный врач КОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Кирова», победитель предварительного голосования «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в Государственную думу РФ от Кировской области по партийному списку:

— Дорогие кировчане, я благодарю каждого, кто принял участие в предварительном голосовании. Спасибо за поддержку и за то, что вы не остаетесь в стороне от будущего Кировской области, вашего района и ваших семей. Со своей стороны я принимаю и разделяю всю ответственность, которую на меня накладывает ваш выбор. Я буду стараться оправдать ваше доверие и работать на благо Кировской области. Своей целью я вижу сделать медицину доступной для жителей районов и развивать инициативы по здоровому образу жизни. Я буду стараться оправдать ваше доверие и работать на благо Кировской области».

Екатерина Садакова, региональный координатор Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» в Кировской области, победитель предварительного голосования «Единой России» по отбору кандидатов на выборы Законодательного собрания Кировской области (территориальная группа №13):