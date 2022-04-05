В экотехнопарке «Мирный» будут применять реагенты российского производства

Об этом было заявлено на пресс-конференции ТАСС 5 апреля. Мероприятие было посвящено новому порядку обращения с отходами I и II класса опасности.

Как напомнил первый заместитель гендиректора – директор Блока по развитию и международному бизнесу Госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров, в России идет строительство 7 комплексов по переработке отходов. 4 из них появятся на базе бывших заводов по химическому разоружению. Один из них – объект «Марадыковский»в Кировской области.

5 экотехнопарков будут универсальными (в том числе и «Марадыковский»), а 2 – специализированными (для ртутьсодержащих отходов и для химических источников тока)

7 новых комплексов станут основой российской системы переработки отходов. Они смогут перерабатывать до 350 тысяч тонн мусора. В дальнейшем мощности будут наращиваться.

На пресс-конференции ожидаемо прозвучал вопрос о зависимости новых экотехнопарков от европейского оборудования. Проблему подняли кировские журналисты.

Ответ дал директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Госкорпорации «Росатом» Александр Лебедев.

По его словам, на переработка отходов на объекте «Марадыковский» будет осуществляться по принципу термического обезвреживания. Данный принцип был выбран с учетом уже проверенных мировых технологий – в частности, на нем же основана работа объектов в Австрии.

— Мы отработали вопрос локализации производства на российских мощностях и уже размещаем в России заказы на производство такого оборудования. То есть импортозамещение здесь возможно.

Что касается реагентов, физико-химической обработки неорганических отходов, то здесь разработчиком был полностью РХТУ имени Менделеева с привлечением российских технологий. Будут применяться реагенты в первую очередь российского производства. Поэтому риска тут нет.

Как добавил Кирилл Комаров, проектировщики экотехнопарков старались опираться передовые технологии переработки отходов. Поэтому какая-то часть импортного оборудования там заложена. Однако замена ему будет найдена в России.