В энергетическом комплексе Кировской области работают 311 организаций

В Кировской области зарегистрировано 311 организаций (включая филиалы), которые занимаются производством, передачей и распределением электроэнергии, пара и горячей воды.

Такие данные предоставил Кировстат к Дню энергетика.

В этих организациях работают свыше 12 тыс. человек. Средняя зарплата — 39,2 тыс. рублей (+4,9% по сравнению с прошлым годом и на 14,4% выше среднеобластного уровня).

Инвестиции в основной капитал за январь — сентябрь составили 1,9 млрд рублей. Производство электрической и тепловой энергии за тот же период выросло на 12 и 12,3% соответственно.